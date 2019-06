’Belegger van winst beroofd’

Anne Richards zet toon met ingrepen bij Fidelity, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Ⓒ Fidelity

LONDEN - Particulieren die met fondsbeleggingen sparen voor bijvoorbeeld hun oude dag, worden steeds meer buiten de winsten van goed presterende bedrijven gehouden. De fondsen beleggen, ook in Nederland, in toenemende mate alleen in beursgenoteerde ondernemingen. Terwijl de groep met niet-genoteerde, maar goed presterende bedrijven terrein wint, aldus ceo Anne Richards van de vermogensbeheerder Fideltiy International.