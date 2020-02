Geely wil Volvo samenvoegen met eigen autotak

De voorgestelde fusie zou het merendeel van de autobedrijven die onder Geely vallen, samenbrengen in één bedrijf. Daardoor zouden de merken kosten kunnen besparen en samen kunnen werken aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld elektrische auto’s. Geely produceert auto’s onder de eigen naam, maar heeft ook de merken Geometry, Lynk & Co en Lotus. Volvo en Geely werken ook nog samen aan het merk Polestar. Daarnaast heeft Geely 49 procent van het Maleisische Proton in handen en de Chinezen hebben een belang van 10 procent in Mercedes-maker Daimler.

Geely’s autotak is genoteerd aan de beurs in Hongkong. Als de fusie doorgaat, komt er ook een notering in Stockholm bij. Volvo zag in 2018 nog van een beursgang af vanwege ongunstige marktomstandigheden. De combinatie zou een waarde van rond de 30 miljard dollar kunnen hebben, schatten analisten.