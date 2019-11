Mogelijk geen hogere tarieven VS op auto's

Eerder dreigde de Amerikaanse president Donald Trump met tarieven tot wel 25 procent. Hij beriep zich daarbij op de nationale veiligheid. De import van buitenlandse auto's werd eerder al aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. Dat leverde eerder dit jaar een aantal aanbevelingen op. In de top van de Amerikaanse regering zouden de meningen nog verdeeld zijn over de heffingen.

Ook zei Ross, die sprak tijdens zijn bezoek aan Bangkok, dat er zeer binnenkort licenties worden verstrekt aan bedrijven die componenten verkopen aan Huawei. Het Chinese techbedrijf staat in de VS op een zwarte lijst vanwege vermeende spionagepraktijken.

Bijzonder ingewikkeld

Verder schatte de minister de kans groot in dat de VS en China nog deze maand hun handtekening zetten onder een eerste fase van een handelsakkoord. Ross noemde een aantal locaties waar president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping elkaar kunnen ontmoeten. Eerder werd verwacht dat tijdens een top in Chili de handtekeningen onder het akkoord zouden worden gezet, maar die bijeenkomst gaat niet door.

Ross bestempelde de overeenkomst als bijzonder ingewikkeld. Volgens hem hebben de VS er voor gezorgd dat iedere partij straks weet waar die aan toe is. Hoewel de minister positief vooruit keek, hield hij wel een slag om de arm. Volgens hem is er altijd een kans dat het niet lukt.