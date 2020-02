Vooruitblik: coronavirus overschaduwt handelsupdate AF-KLM

De resultaten ten spijt, zal de aandacht donderdag bij de handelsupdate vooral uitgaan naar de impact van het nieuwe coronavirus op de prestaties dit jaar.

Zowel Air France als zusterbedrijf KLM heeft dit jaar vluchten van en naar China voor bepaalde tijd opgeschort. De maatschappijen verdienen doorgaans het meeste geld met vluchten over langere afstanden. Het Wuhan-virus zal de luchtvaartonderneming zonder twijfel op kosten jagen. De vraag is of de maatschappij daar al een getal aan kan hangen. Doorgaans vliegt alleen KLM al een keer of 25 per week naar een Chinese luchthaven.

KLM-baas Pieter Elbers waarschuwde eerder al voor de impact van het virus, die pas vanaf februari goed te merken zal zijn. Eind januari besloot KLM eerst vluchten naar de Chinese steden Chengdu, Xiamen en Hangzhou te staken, onder meer wegens een gebrek aan vraag naar vliegtickets. Kort daarop legde de luchtvaartmaatschappij ook de lijndiensten naar Shanghai en Peking stil. Tot zeker half maart vliegt KLM niet meer naar China, op zijn vroegst eind maart is de dienstregeling weer normaal. Air France kwam met soortgelijke maatregelen.

Volgens de kenners komt de de operationele winst over heel 2019 door de bank genomen uit op 1,1 miljard euro, tegen 1,3 miljard euro in 2018. De omzet stijgt volgens de prognose naar 27,4 miljard euro, van 26,5 miljard euro. Onder de streep resteert volgens de gemiddelde raming een bedrag van 252 miljoen euro, hetgeen minder is dan de 409 miljoen euro een jaar eerder.

Air France-KLM had eerder al te kennen gegeven dat brandstofkosten dit jaar 600 miljoen euro hoger zullen uitvallen. Verder is in de sector sprake van moordende concurrentie wat de prijs van vliegtickets drukt. Het begin van 2020 was ook al "turbulent" vanwege de oplopende brandstofkosten. De uitbraak van het coronavirus zorgde er ook voor dat de prijzen weer daalden.

Bij de strategie-update van Air France-KLM begin november bleek vooral dat er werk te doen is bij Air France, zei topman Ben Smith. De Franse maatschappij is al tijden veel minder winstgevend dan KLM, mede ook door hogere belastingdruk en luchthavenkosten. Om daar verandering in te brengen, zal onder meer de vloot bij Air France worden aangepakt. KLM zou moeten gaan profiteren van de ophanden zijnde capaciteitsuitbreiding op Schiphol en de aanstaande opening van Lelystad Airport. Zowel over het al dan niet uitbreiden van het aantal vliegbewegingen op Schiphol als over de opening van de nieuwe luchthaven is nog geen zekerheid.