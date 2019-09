Bedrijven hoeven steeds minder olie

Dit jaar gaat om het een miljoen vaten per dag groei per dag, aldus IEA-directeur Fatih Birol, direct 10% minder dan de vraag van vorig jaar. De economie gaat sowieso in een trager tempo voort en belast de vraag naar olie en verwante producten. Dat patroon zet de komende tijd nog door.

Brentolie noteerde maandag 1,9% koerswinst bij $62,75 per vat van 159 liter. Over een jaar koerst olie bijna 19% lager.

Ook Brexit laat zijn invloed voelen, aldus het adviesorgaan voor overheden en bedrijven die de inschattingen van het IEA als handvat gebruiken.

Op de middellange termijn zakt de vraag verder weg, mede door de komst van elektrische auto’s, aldus het agentschap.

Afgelopen maanden ging de olieprijs flink heen en weer. De markt kijkt momenteel vooruit naar de bijeenkomst van 12 september van OPEC. Daar zal het oliekartel met partners als Rusland en Venezuela zijn koers herijken of bestendingen.

Verlenging van de productiebeperking is volgens experts op de bijeenkomst van 12 september waarschijnlijk.

Saudi-Arabië verving maandag zijn olieminister. Die zou volgens experts dezelfde lijn als in het verleden doorzetten.

