Dit bedrijf maakt kinderfeestjes ook nu leuk

Amsterdam - Voor kinderen die in deze periode jarig zijn, is hun verjaardag een stuk minder feestelijk dan gebruikelijk. Een feestje met vriendjes zit er niet in nu iedereen thuis moet blijven. Ondernemer Juul Manders van Juramy, het bedrijf achter kledingmerk Balr, komt met een oplossing: een feestpakket dat niet alleen bij de jarige, maar ook bij vriendjes wordt bezorgd.