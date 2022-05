Afbouw vertrouwde acceptgiro gaat ’voorspoedig’

Foto ter illustratie Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wie wat langer rondloopt, kan zich de vele papieren manieren nog herinneren waarmee je kon betalen: zoals de Traveller’s cheques in het buitenland, en de acceptgiro uiteraard die je bij de bank in de bus moest stoppen. Maar met de vernuftige online betaalmiddelen, die zelfs worden verstopt in een armband of ring, zijn deze papieren cheques op sterven na dood. Sterker, de acceptgiro zal precies over een jaar uit het betalingsverkeer worden gehaald.