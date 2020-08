VEB sleept EY voor de rechter om Wirecard

De zaak is ingediend bij de rechtbank in Stuttgart door European Investors, de handelsnaam van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in het buitenland. European Investors-VEB richt zich onder meer op een incident uit april, toen Wirecard-ceo en grootaandeelhouder Markus Braun openlijk verklaarde dat EY de jaarrekening in juni ging goedkeuren.

EY had dit volgens European Investors-VEB-voorzitter Paul Koster direct moeten tegenspreken en corrigeren. „Omdat dit niet is gebeurd, hebben investeerders op basis van onjuiste en onvolledige informatie aandelen niet verkocht of juist gekocht. Die schade moet worden vergoed.” De European Investors-VEB heeft ook twijfels over de juistheid van de controle van eerdere jaarrekeningen van Wirecard door EY.

European Investors-VEB had enkele weken geleden EY per brief om opheldering gevraagd, maar heeft hier naar eigen zeggen geen reactie op gekregen. Naast een veroordeling tot schade zoekt de European Investors-VEB bij de rechtbank in Stuttgart ook om een principe-uitspraak over ‘de rol van de accountant als vertrouwensman voor het maatschappelijk verkeer’.