’Crypto-eis gijzelnemer Apple-winkel ondoordacht en belachelijk hoog’

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

De gijzelnemer bij de Apple-winkel in Amsterdam eiste dinsdagavond 200 miljoen in cryptomunten. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het was niet slim van de gijzelnemer in de Apple Store in Amsterdam om €200 miljoen aan cryptomunten als losgeld te eisen. „Voor de politie is zo’n enorm bedrag onuitvoerbaar om in een avondje te regelen”, zegt Ronald Prins van cybersecuritybedrijf Hunt & Hackett.