OneFit bundelt krachten met Urban Sports Club

Klanten van OneFit kunnen voor een vast bedrag per maand op honderden locaties in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht terecht voor sporten als fitness, yoga, zwemmen, kickboksen en hardlopen. Onder de vleugels van Urban Sports Club groeit dit netwerk naar ruim 10.000 locaties in 62 steden in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.

„We zijn begonnen met 1 euro en een goed idee. Het is heel bijzonder om te zien dat we nu samen met Urban Sports Club een serieuze speler zijn geworden in het fitnesslandschap”, zegt OneFit-oprichter Serge Brabander.

De oprichters van OneFit en Urban Sports Club, vanaf links: Serge Brabander, Benjamin Roth, Camille Richardson en Moritz Kreppel. Ⓒ OneFit

Urban Sports Club-oprichters Moritz Kreppel en Benjamin Roth worden de gezamenlijke ceo’s van het fusiebedrijf, dat ruim 400 werknemers gaat tellen. Het hoofdkantoor komt in Berlijn te staan. Het kantoor van OneFit in Amsterdam blijft intact.