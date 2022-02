Premium Het beste van De Telegraaf

Column: tussen klimaatsceptici en onheilsprofeten

Door Casper Burgering

Meryl Streep in Don't Look Up. Ⓒ NETFLIX

Vroeger leende ik zo af en toe een sterrenkijker van m’n vader. Goed kon ik er niet mee omgaan, maar het gaf altijd weer fascinerend beeld van het heelal. De fantasie sloeg op hol bij elke blik in het donker. Het werden ware avonturen met avond-turen in de avonduren. Ik dacht daaraan terug toen ik onlangs de film Don’t Look Up keek.