Belegger snakt niet naar bier en ijs

De hittegolf stimuleert waarschijnlijk de verkoop van magnums, maar Unilever profiteert hier op de beurs niet van. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media Heineken 77.82 -1.92 % UNILEVER 49.42 -0.84 %

Niet alleen in Nederland was het nooit zo lang tropisch warm, maar bijna heel Europa zucht onder een hittegolf. Beursgenoteerde bedrijven als Heineken en Unilever profiteren hier gewoonlijk van, maar door de coronacrisis blijft dit effect nu beperkt. En dat is terug te zien in de ontwikkeling van hun aandelenkoersen.