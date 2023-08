Wereldwijd netwerk gekaapte computers onschadelijk gemaakt door megaoperatie

Dit meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Ook de Amerikaanse federale recherche FBI heeft de actie tegen het zogenoemde botnet dinsdag naar buiten gebracht. Botnets zijn apparaten die door cybercriminelen zijn samengevoegd tot een soort ’zombie-leger’, dat weer gebruikt kan worden in cyberaanvallen.

Enorme schade

„Er zijn het afgelopen jaar wereldwijd 700.000 geïnfecteerde computers geïdentificeerd. Een voorzichtige schatting laat zien dat het botnet via ransomware voor honderden miljoenen schade heeft toegebracht aan bedrijven en overheidsinstellingen”, aldus het Landelijk Parket.

Jurist en tech-expert Danny Mekić vindt het ’ongelooflijk goed nieuws dat het de politie is gelukt om deze bende op te rollen.’ Hij voegt daaraan toe: „Nederland speelt hier nu en ook vaker een belangrijke rol in, omdat we een groot internetland zijn met veel verbindingen. Daarnaast is het High Tech Crime team van de politie in Nederland heel sterk door alle top-specialisten met hun unieke kennis.”

Gijzeling

Qakbot verspreidde zich door spammails met schadelijke bijlagen, of links naar besmette pagina’s. „Dat kon dan gedaan worden door phishing”, vertelt Mekić. „Zoals een bericht dat je ergens op moet klikken, om je bankrekening weer up-to-date krijgen.” Als een ontvanger daarin trapte, werd er schadelijke software geïnstalleerd op de computer, meestal zonder dat de gebruiker het merkte. Qakbot werd onder meer gebruikt om gijzelsoftware te verspreiden.

Mekić: „Een maand later kon vervolgens bij het opstarten van je computers, in opdracht van de criminelen achter dit netwerk, al je data versleuteld worden, met de boodschap dat je bijvoorbeeld €50.000 moest betalen om de gijzeling weer ongedaan te maken. En dat kon potentieel met 700.000 computers gebeuren, die computers konden ook weer andere computers proberen te infecteren. Dat gaat om miljoenen mensen die nu - dankzij het oprollen van deze bende - weer veilig bij hun gegevens kunnen.”

De expert vertelt dat deze online criminaliteit vooral in de coronatijd enorm is toegenomen. „Het is een grote overwinning dat ze deze bende hebben uitgeschakeld en ook de enige manier om deze criminaliteit een halt toe te roepen. Hoe vaker ze worden gepakt, hoe lastiger het ze gemaakt wordt om door te gaan om de levens van mensen onveilig te maken.”

Virtueel geld

De schade ervan loopt volgens de FBI in de honderden miljoenen dollars. Om het netwerk uit te schakelen, wisten rechercheurs de besmette computers naar hun eigen servers te leiden. Daar installeerden de computers automatisch een programma, dat speciaal gemaakt was om de installatie van Qakbot ongedaan te maken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor miljoenen dollars aan virtueel geld in beslag genomen. Over eventuele arrestaties is niets gemeld.