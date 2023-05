Shell legt lat hoger bij groene energietak: winst moet omhoog

„Levering zal het mandaat zijn van de organisatie in de toekomst. De dingen waar we minder succesvol mee zijn, moeten we terugschalen of stoppen”, zei Shell-bestuurder Steve Hill tijdens een bijeenkomst met medewerkers. Onder zijn bedrijfstak Shell Energy vallen ook de activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie.

Hill geeft aan dat de inspanningen van het bedrijf op het gebied van groene stroom in eerste instantie een oefening waren om te ontdekken waar het bedrijf succesvol kan zijn. Maar nu wil de bestuurder ook resultaten zien.

Vernieuwde strategie

Volgens persbureau Bloomberg maken de maatregelen deel uit van een vernieuwde strategie van de nieuwe topman van Shell, Wael Sawan. Deze aanpak wordt naar verwachting volgende maand volledig onthuld.

Onder Sawans voorganger Ben van Beurden groeiden de investeringen in de duurzame energietak van Shell gestaag. Vorig jaar bereikten deze een record van 3,5 miljard dollar, een stijging van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar dit jaar blijft het op hetzelfde niveau, zei financieel directeur Sinead Gorman eerder dit jaar.