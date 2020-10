Column: corona zorgt voor kantooreenzaamheid

Hoe gaat het eigenlijk met iedereen? Ⓒ ANP/HH

Bij een waterschap, in een regio met veel corona, waar ik het team op orde help, blijkt dat de leidingevende niet eens weet of iedereen überhaupt nog leeft. In een gemeente spreek ik een jonge beleidsmedewerkster. Net afgestudeerd, het is haar eerste baan. Ze werkt er al drie maanden en heeft nog nooit iemand echt live gesproken en ook niet een op een online.