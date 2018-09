Column: Nog geen teken van zwakte bij AEX

Visie technische analyse: De huidige opgaande kortetermijnbeweging is zeer krachtig waarbij zonder moeite belangrijke horizontale weerstanden werden gebroken. Deze beweging startte aan het einde van de 2e correctie van dit jaar. De AEX viel in augustus nog terug vanaf de 533,20 tot aan de 505,90. Hiermee werd opnieuw de meervoudige horizontale steun rond de 506 getest. Na de vorming van een dubbel bodempatroon (doji-hammer en island reversal) zette de AEX de huidige smalle maar zeer steile opgaande kortetermijntrend in. Zonder moeite werden uiteindelijk tegen mijn verwachting in de zware weerstanden van 531,60 – 533,20 en de voormalige jaartop bij 537,80 opwaarts gebroken.

Met een verhoogde intraday top gisteren bij 547,80 is de AEX inmiddels 42 punten opgelopen in anderhalve maand tijd. Tijdens deze beweging zijn slechts enkele kortstondige en zeer kleine consolidatiefases opgetreden. Deze zorgden slechts voor de vorming van hogere bodems langs de zeer steil opgaande bodemlijn. Deze bodemlijn heeft nu een viertal raakpunten bij 505,90 (startpunt), de 512,80, bij 527 en bij de vorige week gevormde 539,75. Een neerwaartse doorbraak onder deze stijgende kortetermijnbodemlijn zou een duidelijke eerste verzwakking in het kortetermijnbeeld betekenen. Zolang dat echter niet gebeurt, blijven hogere koersen in de komende dagen tot weken mogelijk. Deze opgaande bodemlijn is vandaag te vinden bij 543,80. Hiermee ligt hij aan de bovenkant van de meest recente opwaartse gap die werd gevormd tussen de 543 en 543,85. ,

Onderkant stijgend kortetermijntrendkanaal bij 543,80

Het huidige opgaande kortetermijntrendkanaal is ongeveer 10 punten breed en de AEX blijft al sinds eind augustus binnen de grenzen van dit trendkanaal. De onderkant ligt momenteel bij 543,80 en de bovenkant rond 554,70. In de komende twee weken zal de bovenkant van dit trendkanaal zijn opgelopen naar de belangrijke en zware weerstand van 564. Hier ligt de top van 2007, een zeer belangrijke en dubbele top uit dat jaar. Vanaf die top werd destijds de bearmarkt ingezet naar uiteindelijk een koers tot net onder de 200 punten die in 2009 werd bereikt.

De bodem van 2009 was destijds het startpunt van de huidige bullmarkt waar de AEX nog steeds in beweegt. Ik verwacht dat deze bullmarkt ook in 2018 zal worden voortgezet. Eind 2016 gaf ik in mijn visie voor 2017 dit koersdoel (564) af als richtpunt voor het einde van 2017. Door het grote topvormingsproces in de maanden mei tot en met augustus had ik echter niet meer verwacht dat dit koersdoel in beeld zou komen dit jaar, maar verschoven moest worden naar de 1e helft van 2018. Met de afronding van dit grote topvormingsproces in september is de kans op een test weer toegenomen. Inmiddels is de afstand tot aan dit koersdoel 3%, ongeveer 17 punten.

Zijn er nog risico’s in de markt?

Zeker wel, vooral de euforische marktstemming is een aanzienlijk risico. In het verleden hebben we vaker gezien dat koersen in een (te) steile opgaande beweging oplopen zonder correctieve tegenreacties voordat een forse tegenreactie start. Vooral het uitblijven van correcties sinds december vorig jaar is daarmee een groot risico geworden. Alleen tijdens het topvormingsproces werden een tweetal kleine correcties bewerkstelligd van 5% en 6%. Inmiddels is de AEX vanaf de decemberbodem bij 445,65 ruim 100 punten opgelopen. Sinds de augustusbodem bij 505,90 zelfs 42 punten. Hiermee is de middellangetermijntrend ook nog steeds te steil.

Als we kijken naar de bewegingen vanaf de februari-2016 bodem dan zien we zelfs een stijging van 170 punten. Destijds werd namelijk een zeer belangrijke langetermijnbodem op de borden gezet bij 378. Vanaf dit punt is ook een zeer steile opgaande bodemlijn te zien die momenteel rond de 523 ligt. Een doorbraak hieronder (loopt maandelijks ongeveer 7 punten op) zou een krachtig correctiesignaal in het middellangetermijnbeeld opleveren. Andere risico’s zijn de volatiliteitsindex VIX die recent een meervoudige bodem vormde op een zeer laag niveau en daarna zijn dalende toppenlijn brak. Verder zien we negatieve divergentie met zowel de MACD als de RSI in veel indices.

Duidelijke verzwakking in voorlopende DJ Transport Index

Het definitieve signaal voor een correctieve beweging moet vanuit de grafiek zelf komen. Zolang dat signaal niet plaatsvindt, blijft een verdere stijging realistisch naar hogere niveaus. Door het uitblijven van forsere correcties, is de kans wel toegenomen dat een verzwakking in de komende weken uiteindelijk zal uitmonden in een forsere correctieve beweging in de daaropvolgende periode. Aan de bovenkant komt het langetermijndoel van 564 steeds dichterbij. Onderliggende horizontale weerstanden zijn dan nog te vinden bij 551,70 en 559,40. Het 161,8% Fibonacci-projectieniveau van de voormalige brede consolidatiefase is bij 550 te vinden. Tenslotte ligt de belangrijke stijgende toppenlijn nog bij 554,70.

Aan de onderkant treedt de eerste verzwakking op onder de stijgende bodemlijn van dit kortetermijntrendkanaal bij 443,80. Dit is tevens de bovenkant van de 8e opwaartse gap sinds eind augustus. Een ongekend aantal opwaartse gaps dat ook wijst op de enorme euforie in de markt. Bevestiging van een trendbreuk moet daarna nog optreden onder de meest recente bodems in de zone 539 – 539,75. Daaronder lijkt de top in de markt voor de komende tijd te zijn gezet. Als we overigens kijken naar een voorlopende index, de DJ Transport index, dan is deze enorm hersteld naar hogere jaartoppen. Dit terwijl hij enkele maanden geleden juist krachtige middellange termijn verkoopsignalen gaf. Als we verder kijken naar het kortetermijnbeeld dan zagen we in de afgelopen dagen een grote bearish engulfing en een neerwaartse doorbraak onder de sinds augustus steil oplopende bodemlijn. Een eerste duidelijke verzwakking. We moeten dus zeer alert blijven op verdere verzwakkingen in meerdere indices.

Disclaimer: Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 17 oktober 2017 om 09:34 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt.