Shortsellers in Tesla slaan massaal op de vlucht

In vergelijking met een jaar eerder is het aantal shortsellers in Tesla fors afgenomen, zo komt naar voren uit gegevens van Ortes Analytics. Het aantal beleggers met een sombere visie over het bedrijf van topman Elon Musk is gedaald naar het laagste niveau sinds 2017.

Maandag had Tesla wat last van enige tegenwind bij zijn debuut in de brede S&P. Mogelijk werd er wat winst genomen nadat in de voorbije week de koers stevig in de lift zat mede doordat indexbeleggers het aandeel in de portefeuille moesten nemen.

Voor beleggers in Tesla kan het coronajaar niet meer stuk. Gesteund door de enthousiaste gang van zaken bij de resultaten werd een enorme opmars ingezet.

Voor topman Musk heeft 2020 financieel ook bepaald geen windeieren gelegd. Zijn vermogen is hard opgelopen door het grote belang dat hij heeft in het batterijbedrijf.