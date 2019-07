Philips op koers voor groeidoelen

Die kwamen daarmee uit op €4,7 miljard, tegen €4,3 miljard een jaar eerder. Analisten hadden op €4,58 miljard gerekend.

Topman Frans van Houten spreekt van een brede groei, waar alle divisies, van Diagnosis & Treatment tot Connected care en Personal care, aan bijdroegen. Philips streeft ernaar om dit jaar een omzetgroei van 4 tot 6% te boeken. In het eerste kwartaal bleef dit percentage nog wat achter, maar nu heeft Philips klaarblijkelijk de slag te pakken.

"’Goede start derde termijn’"

Dit vindt DFT-verslaggever Thijs Rösken.

„Philips-topman Frans van Houten begint zijn derde termijn als ceo goed. Hij stelt analisten en beleggers niet teleur met een verkoopgroei in het tweede kwartaal. Nu moet Philips doorzetten. In de rest van het jaar liggen handelsbeperkingen en valutaschommelingen nog op de loer. Die tegenwind moet het nog zien te weerstaan.”

Tweede helft

Van Houten verwacht dat de groei in de tweede helft van het jaar nog verder aantrekt, zodat het ruimschoots aan de groeidoelen kan gaan voldoen. Ook is Philips van plan het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) met 1 procentpunt per jaar op te voeren tot 2020. Voor het tweede kwartaal noteerde Philips een groei van 0,6 procentpunt (de ebita-marge groeide van 11,2% vorig jaar naar 11,8% nu).

Het zorgtechnologieconcern zette een aangepast bedrijfsresultaat van €549 miljoen in de boeken. Dit was wel iets lager dan analisten hadden verwacht. De nettowinst bedroeg €246 miljoen. Vorig jaar was dat nog €2 miljoen.

Orders

Topman Van Houten is ook gelukkig met de ordergroei van 8%, die vooral te vinden was in het segment Diagnosis & treatment business en vanuit China en West-Europa kwam.