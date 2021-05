Door starters meer hypotheken met NHG afgesloten

De toename is 20%, meldt de organisatie achter NHG.

Wie een huis koopt tot €325.000, kan NHG afsluiten. Dat kost eenmalig een bedrag, maar daarna krijg je zekerheid in geval van baanverlies, ziekte of echtscheiding. Een eventuele restschuld wordt dan kwijtgescholden. Vanwege deze zekerheid bieden banken een lagere rente aan op hypotheken met NHG.

Starters

Starters op de woningmarkt kopen doorgaans minder dure huizen. Daarom komen zij vaak nog in aanmerking voor NHG. De gemiddelde verkoopprijs van een woning was in het eerste kwartaal van 2021 €385.000, aldus makelaarsvereniging NVM.

In totaal werden in het eerste kwartaal 35.000 nieuwe garanties afgegeven. 24.000 daarvan waren voor de aankoop van een woning. Bij de rest ging het onder andere om woningverbeteringen waarvoor extra geld nodig was.

Overdrachtsbelasting

De toename van het aantal NHG-hypotheken ligt in lijn met de stijging van de woningverkopen. Zo steeg het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal met 29%.

De verlaagde overdrachtsbelasting geldt sinds 1 januari en een verhoging van de overdrachtsbelasting per 1 april voor jonge kopers bij een koopsom vanaf €400.000. Dit alles zorgt wel voor een forse stijging van de woningprijzen.

Energiebesparing

Door de sterk stijgende huizenprijzen zijn er op dit moment minder woningen te koop onder de NHG-grens van €325.000. Voor het meefinancieren van energiebesparende maatregelen geldt een NHG-grens van €344.500.

De sterke stijging van de prijzen noemt NHG een zorgelijke ontwikkeling. NHG wil de kostengrens niet te snel mee laten stijgen met de huizenprijzen, omdat de huidige methodiek juist stabiliserend werkt en minder volatiel en afhankelijk is van de schommelende huizenprijzen. Van alle woningen die verkocht zijn onder de NHG-grens wordt circa 70% met de garantie afgesloten.