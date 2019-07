Column: Inhaligheid is niet meer goed

Dat is al een beetje begonnen bij de mobiele telefoon in de jaren ’90. Eerst was ik nog een enthousiaste early adopter van de iconische Nokia-banaan, daarna werd ik een late and reluctant adopter van eerst de Blackberry en later de iPhone.

De laatste tijd probeer ik mezelf juist bewust weer meer open te stellen voor nieuwe trends, om te vermijden dat ik een oude zeur wordt die het “vroeger was alles beter” predikt. Ik probeer te begrijpen met welke producten, diensten en denkbeelden mijn kinderen zich identificeren.

Gekko

Gordon Gekko (uit de film ‘Wall Street’) was in de jaren ’80 mijn held met zijn speech voor een Amerikaanse aandeelhoudersvergadering waarin hij uitleg gaf aan zijn claim: “Greed is good”. De strekking was: aandeelhouders zijn eigenaars van de onderneming en uiteindelijk alleen geïnteresseerd in winsten, dividenden en een hoog rendement op hun investering. Simpel en waar. Als belegger heb ik altijd gedacht dat het voortschrijden van de tijd geen invloed zou hebben op deze basisprincipes. Money talks. Winst en rendement boven alles. Wat zou je anders kunnen wensen? Stiekem droom ik er nog steeds van om een even eloquente Gekko-speech te houden tijdens een Japanse aandeelhoudersvergadering (en dan in vloeiend Japans!). In Japan begint het denken in termen van winstmaximalisatie opgang te maken, maar het is bepaald nog niet massaal omarmd.

Maatschappelijk betrokken

Als ik kijk naar de resultaten van een wereldwijde enquête onder de Generatie Z komt het misschien nooit zover. De rol van een onderneming wordt door deze generatie veel breder gezien dan de simpele focus op winstmaximalisatie. Een onderneming moet in de ogen van veel jongeren maatschappelijk betrokken zijn om hun klandizie te verdienen. Ze geven aan dat bedrijven te veel gefocust zijn op het maken van winst en te weinig aandacht hebben voor wereldproblemen als milieu en armoede. Uit alles blijkt dat jongeren van Generatie Z werkelijk van plan zijn de wereld beter te maken waar eerdere generaties veel egocentrischer waren.

Tegen de tijd dat de Generatie Z geld heeft om te beleggen, investeren zij hun geld dan ook eerder in bedrijven die iets goeds doen voor de wereld dan in bedrijven die de hoogste winst maken. En dat in de verwachting dat alleen eerstgenoemde bedrijven bestaansrecht hebben en dus uiteindelijk ook de hoogste rendementen genereren. Voor generatie Z gaat duurzaamheid voor dollars.

Goed doen

Dit zet mijn wereld op zijn kop! Weg met de contantewaardeberekeningen. Ik moet scores gaan maken van milieu-initiatieven, anti-armoede projecten en banencreatie. Generatie Z wordt gevormd door modeljongeren die zich de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geheel eigen hebben gemaakt. Ik begrijp ook waarom de ESG-integratie zo’n belangrijk aandachtspunt in onze analyses is geworden. Greed is no longer good. Doing good is the real good!