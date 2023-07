ASML neemt honderd medewerkers over van sanerend Philips

Omdat deze werknemers al in opdracht van ASML werkten aan zeer precieze meetinstrumenten, neemt het bedrijf uit het naburige Veldhoven hen nu zelf in dienst.

Reorganisatie

De overstap maakt deel uit van een grotere reorganisatie die Philips eerder dit jaar aankondigde, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Om zich op een beperkter aantal activiteiten toe te spitsen, sluit Philips onder andere deze afdeling.

„Enkele tientallen medewerkers” van dit onderdeel verliezen hun huidige baan wel. Het gaat dan vooral om personeel met een salesfunctie. „Maar het is fijn dat we in ieder geval voor veel mensen van dit bedrijfsonderdeel een goede oplossing hebben kunnen vinden”, zegt de Philips-woordvoerder.

Ontslagen

Eerder dit jaar kondigde Philips een grote reorganisatie aan. Daarbij gaan dit jaar wereldwijd 3000 banen verloren, waarvan 1100 in Nederland. In Eindhoven en Best valt het merendeel van die ontslagen. Vorige maand kregen Nederlandse werknemers die hun baan verliezen daar bericht van.