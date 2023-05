Beursblog: AEX zakt tot onder 750 punten

Door Johan Wiering

De AEX is aan het begin van de middag weer duidelijk onder 750 punten beland. Bij gebrek aan richtinggevend nieuws zijn beleggers voorzichtig in aanloop naar het Amerikaanse inflatiecijfer over april dat morgen naar buiten komt. Midkapper OCI en smallcap Kendrion springen er negatief uit na de publicatie van tegenvallende kwartaalberichten.