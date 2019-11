Barbie-maker Mattel groeit, cfo vertrekt

De opbrengsten stegen met 3 procent op jaarbasis tot bijna 1,5 miljard dollar. Onder de streep bleef een kleine 71 miljoen dollar over, tegen een winst van ruim 6 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De cijfers lijken positiever dan die van branchegenoot Hasbro die onlangs aangaf veel last te hebben van de handelsoorlog.

De kwestie met de klokkenluider betrof een recente oproep om misstanden te onderzoeken. Dat laatste heeft Mattel gedaan en daarbij zijn enkele fouten in de boekhouding over 2017 aan het licht gekomen. Maar volgens Mattel hoeven de jaarresultaten voor dat jaar toch niet te worden aangepast.

Het vertrek van financieel directeur Euteneuer werd aangekondigd in een zelfstandig persbericht. Het is onduidelijk of zijn vertrek te maken heeft met de fouten in de boekhouding. Euteneuer blijft nog een halfjaar aan om de zaken goed te kunnen overdragen. Het aandeel Mattel ging in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street flink omhoog.