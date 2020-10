Coronacrisis raakt bedrijfsresultaat metalenspecialist AMG

De productie van lithium Ⓒ AMG

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist AMG heeft het derde kwartaal van het jaar flink last gehad van de coronacrisis. Dat meldde de in Amsterdam genoteerde onderneming in een kwartaalupdate. Met name in de lucht- en ruimtevaart was volgens de onderneming sprake van dramatisch lagere volumes. Daarnaast kampt AMG bedrijfsbreed met "historisch lage prijzen". Het dieptepunt is volgens de onderneming wel achter de rug.