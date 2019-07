'Fastned houdt groeitempo vol'

Het aantal actieve klanten van Fastned steeg in het tweede kwartaal met 174 procent, even hard als in de eerste drie maanden. De hoeveelheid elektriciteit die zij "tankten" nam iets minder hard toe, maar dat komt volgens marktvorsers vooral door de invloed van zomers weer. De omzet nam met 225 procent toe en Fastned opende twaalf nieuwe laadstations.

ING geeft nog geen beleggingsadvies voor Fastned. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 10.00 uur 1,4 procent hoger op 14,50 euro.