Premium Het beste van De Telegraaf

Klinkende racewagen op podium Concertgebouw

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Michiel Brandjes aan het werk met de nieuwe vleugel. Ⓒ Foto Het Concertgebouw

Een nieuwe concertvleugel voor Het Concertgebouw in Amsterdam is geen kleinigheid. De grootste namen in de muziek wereld moeten er genoegen mee nemen. Zij kunnen voor een optreden zelfs kiezen uit twee speciaal op hun aanwijzingen gestemde vleugels. Binnenkort wordt een nieuw instrument in gebruik genomen.