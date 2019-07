Goldman Sachs zet Randstad op verkooplijst

Volgens analisten van Goldman Sachs zal de autonome groei bij Randstad naar verwachting verder afzwakken. Met name in Europa gaan de economische omstandigheden een stuk minder, zo blijkt uit recente macro-economische gegevens en cijfers over de uitzendmarkt, aldus de kenners. Ook het advies voor het Zwitserse Adecco werd verlaagd door Goldman Sachs.

Het aandeel Randstad noteerde dinsdag kort na opening een min van 4,3 procent op 45,63 euro, waarmee het de grootste daler was in de AEX-index.