Beursblog: AEX licht lager; AkzoNobel krijgt klap na adviesverlaging

Door Gert van Harskamp

De AEX staat een uur na opening 0,2% in de min. AkzoNobel de grootste verliezer, nadat ING de verffabrikant de kooplijst heeft afgehaald. In navolging van Azië en woensdag de Verenigde Staten, moeten ook in Europa de banken prijs geven na de rentesprong van 25 basispunten door het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de FED.