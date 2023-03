Beursblog: Prosus topper in hogere AEX

Door Johan Wiering

De AEX is tot een plusje opgekrabbeld, gesteund door de stevige winsten op Wall Street. Beleggers schrokken gisteravond nog van uitspraken van Fed-voorzitter Powell en minister van Financiën Yellen gisteravond, maar maken zich hierover inmiddels minder zorgen. Vooral Prosus is in trek.