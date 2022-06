Nederlandse fiscale route McDonald's haalt hap uit winst

Die boete is onderdeel van een grotere overeenkomst die donderdag door de rechter in Parijs zal worden bekrachtigd. Dat meldt het Franse Liberation woensdag.

McDonald’s heeft volgens de krant een deal gesloten met de Franse justitie. Het gaat daarbij om een combinatie van twee sancties: €737 miljoen voor onbetaalde belastingen en nog eens €508 miljoen voor een strafrechtelijke sanctie wegens wat de Fransen zware belastingontduiking noemen.

Frankrijk is de op een na grootste markt ter wereld voor het Amerikaanse bedrijf. Het heeft er 1500 restaurants, goed voor een omzet van €5,4 miljard in het jaar 2019.

Sinds een aantal jaren is de fastfoodketen in het vizier gekomen van de Franse autoriteiten, nadat het in Frankrijk een regeling heeft opgetuigd die zijn belastingaanslag op de geboekte winst zo veel mogelijk moest verlagen.

Daarbij is een route via Nederland gebruikt, waarbij volgens het Franse onderzoek ongeveer een miljard euro aan winstbelasting is ontweken.