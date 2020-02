AEX fors hoger na nieuws corona-vaccin

De AEX-index noteerde rond 10.30 uur 1,2% winst bij 612,8 punten. De AMX-index spoot 1,5% hoger bij 956,4 punten. Broker Lynx zag ’s ochtends al dat particuliere Nederlandse beleggers weer in meer risicovolle aandelen stapten.

Ook de DAX in Frankfurt steeg, met 0,8%. De FTSE 100 pluste met 0,7% en de CAC 40 in Parijs werd 0,7% meer waard.

Sky News meldde dat er een „significante doorbraak” in de ontwikkeling van een middel tegen het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is geboekt. Er zou binnen enkele weken een medicijn op de markt zijn.

„De algortimes van handelaren pikten dit nieuws direct op, ze schatten dit als positief in voor de beurshandel”, zo verklaart handelaar Rein Schutte van Boer & Olij Vermogensbeheer de plotselinge versnelling.

Bedrijfscijfers geven steun

De grote Duitse chipreus Infineon (+3,8%) meldde ’s ochtends winstgroei maar ook tegenvallende markten. De Franse bank BNP Paribas (-0,5%) zag zijn operationele winst met bijna de helft toenemen. Industriereus ABB (+0,9%) meldde na drie kwartalen verlies weer winst, en voorziet dit jaar nog meer herstel.

Het dodental door het coronavirus liep op tot vijfhonderd mensen. In Azië kwamen wel gunstige bedrijfscijfers uit Japan. De Nikkei sloot 1% hoger, geholpen door de dalende yen. Maar China meldde een afname van de groei in zijn dienstensector. De Hangseng won 0,4%, de Chinese CSI-300 won 1,1%.

Wall Street sloot dinsdagavond met winst. De Dow Jones-index steeg 1,4%. Tesla steeg na de 21% winst dinsdag met nog eens 14% in waarde.

De eerste futures voor opening van de beurs om 15.30 uur stonden voor de S&P500 en Dow Jones 0,2% lager.

Brentolie spoot ook omhoog in prijs en werd 3% duurder. De euro ging licht achteruit tot $1,1039. Goud sterkte met 0,6% aan.

Bij de hoofdfondsen noteerde Galapagos 2% winst. Zwaargewicht ASML gaf met 2,9% opmars steun.

Telecombedrijf KPN steeg 0,2%. Concurrent Vodafone verhoogde ook in zijn laatste kwartaal de omzet.

Ahold Delhaize boekte onderin de AEX als enige verlies (-0,8%). De markt eist volgens Bloomberg extra kostenbesparingen bij grootgrutter die zijn cijfers gaat presenteren.

Analisten rekenen volgens de dataverzamelaar gemiddeld op tegenvallers bij Unilever (+0,3%). Zij voorzien dat het voeding- en wasmiddelenbedrijf aankondigt zijn theedivisie te verkopen.

Shell kreeg een koopadvies van Grupo Santander bij een koersdoel van 2,62 pence.

Roestvrijstaalmaker Aperam werd ingekocht tot 7% winst. Het zag bij de middelgrote fondsen zijn kwartaalwinst afnemen. De afsplitsing van ArcelorMittal waarschuwde voor meer prijsdruk. Morgan Stanley (advies ’houden) waardeerde de goede vrije kasstroom en afgenomen schuld. Citi ziet voor de hele markt in de cijfers beter dan verwachte grondstoffenprijzen.

Metalenleverancier AMG won 6,2% en Air France KLM wierp schroom van zich af (+5,1%). Chiptoeleverancier ASMI steeg 3%.

Navigatiebedrijf TomTom (-5%) bleef een dissonant. Het meldde bij de small caps een lagere omzet en winst. Die bleven beide volgens ceo Harold Goddijn wel binnen verwachtingen. TomTom koopt voor €50 miljoen eigen aandelen in.

