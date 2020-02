Flink hogere AEX verlost van virusvrees

Rond 12.25 uur steeg de AEX-index 1,6% naar 614,9 punten. De beursgraadmeter kwam daarmee in de buurt van het jaarrecord van 616,46 punten, dat vorige maand werd aangetikt. De AMX spoot vanmiddag 2,5% omhoog naar 966,4 punten. De stemming op de beurzen in Londen (+0,7%), Parijs (+0,9%) en Frankfurt (+1,2%) was eveneens optimistisch.

Het optimisme bij beleggers werd veroorzaakt door het nieuws dat er een ’significante doorbraak’ in de ontwikkeling van een medicijn tegen het coronavirusis zou zijn geboekt. Volgens Chinese media heeft de Zhejiang Universiteit een middel gevonden voor het behandelen van mensen die besmet zijn met het virus. Onderzoekers in Groot-Brittannië claimen eveneens een doorbraak te hebben geboekt bij het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus.

„De computeralgortimes van handelaren pikten dit nieuws direct op. Ze schatten dit als positief in voor de beurshandel”, zegt handelaar Rein Schutte van Boer & Olij Vermogensbeheer.

„Beleggers kunnen hierdoor de angst van zich afschudden en weer verder naar de toekomst kijken”, benadrukt vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). Hij is blij met het teruggekeerde optimisme op de beurs, maar vraagt zich wel af of de snelheid waarmee de koersen nu stijgen niet te groot is. „De stemming lijkt iets te optimistisch, al geven de meevallende kwartaalresultaten wel steun aan de beurs.” Volgens Wiersma geven beter dan verwachte cijfers over de bedrijvigheid in de eurozone de aandelenhandel vandaag eveneens een positieve zet.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting circa 0,8% hoger. Technologiebeurs Nasdaq sloot dinsdagavond op recordhoogte. Na het slot op Wall Street kwam amusementsconcern Disney met klinkende cijfers. Google-moeder Alphabet daalde dinsdag echter 2,6% na tegenvallende resultaten.

In de AEX was chipmachinefabrikant ASML (+3,2%) vanmiddag de grootste stijger. Staalmaker ArcelorMittal pluste 3,1%.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 1,8% meer waard. De energiegigant profiteerde van de ruim 2,5% hogere olieprijs. Shell ontving bovendien een koopadvies van de Spaanse bank Santander.

Supermarktconcern Ahold Delhaize (-0,8%) was vrijwel de enige verliezer onder de hoofdfondsen. Analisten eisen volgens persbureau Bloomberg extra kostenbesparingen bij de Zaanse grootgrutter.

Bekijk ook: Euronext voegt vishandel toe aan handelsplatform

In de AMX maakte Aperam een koerssprong van 10,3%. De roestvrijstaalmaker boekte minder winst in het afgelopen kwartaal. Maar het operationeel resultaat was beter dan verwacht. Ook waren analisten positief over de kasstroom en de lagere schuld van Aperam. De afsplitsing van ArcelorMittal waarschuwde wel voor meer prijsdruk.

Metaalleverancier AMG won 7,3% dankzij hogere grondstoffenprijzen. Maaltijdenbestelbedrijf Takeaway werd 3,1% hoger verhandeld.

Flow Traders (-1%) was de enige daler bij de middelgrote fondsen. Het handelshuis komt vrijdag met de jaarcijfers.

Bij de smallcapfondsen ging TomTom 1,9% achteruit. Het navigatieconcern rapporteerde een lagere winst en omzet over het afgelopen kwartaal. Die bleven beide volgens ceo Harold Goddijn wel binnen de verwachtingen. TomTom kondigde tevens aan voor €50 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.

Meer financieel nieuws iedere ochtend in je mail? Meld je hier aan.