Brandbrief: hoge energieprijzen gaan als sloophamer door bedrijven in Europa

Premium Financieel

Analyse: paniek op gasmarkt zet voort tot komend voorjaar

Het krabben van de autoruit ’s ochtends is weer begonnen, in de polders verschijnt ijs op de sloten. Inkopers van energiebedrijven houden bij de eerste ijsbloemen op het raam hun hart vast: er is te weinig gas beschikbaar voor huishoudens en bedrijven die nu de verwarming een paar graden hoger zette...