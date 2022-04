Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse inflatie veel hoger door duur gas

Behalve energie stijgen ook de prijzen voor voedsel. In maart kwam de inflatie uit op 11,9%. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Ook al is de inflatie in de eurozone tot het hoogste punt in decennia opgelopen, er wordt donderdag nog geen actie van de Europese Centrale Bank (ECB) verwacht. Het grootste deel komt door de dure energie, en een hogere rente maakt de energierekening goedkoper, stelt de centrale bank. De verschillen binnen de eurozone zijn bovendien groot. Tegenover de Nederlandse inflatie van 11,9% stijgen de prijzen in Frankrijk ’maar’5,1%. Hoe kan dat?