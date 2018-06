Verlies RoodMicrotec groter dan gedacht

Onder de streep resteerde een tekort van 1,7 miljoen euro, waar vorige maand bij de presentatie van de voorlopige jaarcijfers nog een nettoverlies van 1,3 miljoen euro werd gemeld. Vorig jaar resteerde er een verlies van 284.000 euro onder de streep.

De eerder gemelde omzet van ruim 9,9 miljoen euro bleef wel overeind. Deze lag 11 procent lager dan een jaar eerder onder meer doordat enkele grote orders waren uitgesteld.

Personeelsbestand

RoodMicrotec maakte eerder al bekend de komende drie jaar fors te gaan snijden in het personeelsbestand. Het bedrijf wil zich met een nieuwe strategie meer richten op de ondersteuning van langlopende projecten. Verder moeten de verkoopactiviteiten worden versterkt. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen in de tweede helft van het jaar al fors geïnvesteerd in sales en marketing.

Volgens het bedrijf is de start van het jaar positief met een hogere omzet in vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar. RoodMicrotec sprak daarbij van een trendbreuk, al was de omzetgroei beperkt.

Door een twintigtal nieuwe projecten, onder meer op het gebied van automotive en industrial/medical, verwacht de onderneming in de komende jaren een ,,significante groei" te kunnen realiseren. Zo'n 80 tot 90 procent van deze nieuwe opdrachten, die in totaal goed zijn voor een omzetvolume van 5 tot 10 miljoen euro per jaar, komt boven op de huidige omzet.