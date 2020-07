Oliedip en coronacrisis zitten Fugro dwars

Ondanks de positieve noot zag Fugro de omzet met bijna een vijfde afnemen tot 349 miljoen euro. Het aantal opdrachten dat binnenkwam groeide wel weer, waardoor de waarde van de hoeveelheid werk die nog op de plank ligt iets toenam tot 845,2 miljoen euro.

Het operationele resultaat (ebit) bedroeg 25,8 miljoen euro. In het eerste kwartaal was dat nog een verlies van 26,5 miljoen euro. De operationele winstmarge (ebit) steeg dan ook naar 7,4 procent in het tweede kwartaal waar dat in de eerste drie maanden van dit jaar niet meer dan 0,6 procent was.

Onder de streep bleef in het eerste halfjaar een verlies van 51,6 miljoen euro over of zelfs 113,1 miljoen als Seabed Solutions, dat te koop staat, wordt meegeteld. Voor dat onderdeel schreef Fugro namelijk 40,3 miljoen euro af. Voor de tweede helft van 2020 voorziet Fugro een hoger operationeel (ebit) en bedrijfsresultaat (ebitda) dan in de eerste helft. In heel dit jaar rekent de onderneming op een positieve vrije kasstroom.