Winstmarge Fugro op peil in tijden van corona

Ondanks de positieve noot zag Fugro de omzet met bijna een vijfde afnemen tot 349 miljoen euro. Het aantal opdrachten dat binnenkwam groeide wel weer, waardoor de waarde van de hoeveelheid werk die nog op de plank ligt iets toenam tot 845,2 miljoen euro.

"Fugro reageert alert op coronacrisis"

Dit vindt DFT-verslaggever Edwin van der Schoot:

„Fugro valt eens een keer niet in de slachtofferrol in crisistijd, maar blijkt alert te hebben gereageerd op de coronacrisis, die de afgelopen maanden met name een fikse verdere daling in olie- en gasprojecten veroorzaakte. Het bedrijf is goed op weg om een geïmproviseerde maar ogenschijnlijk goed doortimmerde kostenverlaging van structureel €120 miljoen extra door te voeren, door personeel te ontslaan, de inhuur van externen te bevriezen, en ook de kaasschaaf over het salaris van het management te halen. De broodnodige herfinanciering via de uitgifte van een obligatie werd aanvankelijk nog doorkruist door de turbulentie op de beurzen in het eerste kwartaal, maar topman Mark Heine lijkt de teugels stevig in handen te hebben en denkt binnen drie tot zes maanden alsnog witte rook te kunnen laten zien. Ondertussen is het bedrijfsresultaat ondanks een omzetdaling onverwacht goed.”

Het operationele resultaat (ebit) bedroeg 25,8 miljoen euro. In het eerste kwartaal was dat nog een verlies van 26,5 miljoen euro. De operationele winstmarge (ebit) steeg dan ook naar 7,4 procent in het tweede kwartaal waar dat in de eerste drie maanden van dit jaar niet meer dan 0,6 procent was.

Verlies

Onder de streep bleef in het eerste halfjaar een verlies van 51,6 miljoen euro over of zelfs 113,1 miljoen als Seabed Solutions, dat te koop staat, wordt meegeteld. Voor dat onderdeel schreef Fugro namelijk 40,3 miljoen euro af. Voor de tweede helft van 2020 voorziet Fugro een hoger operationeel (ebit) en bedrijfsresultaat (ebitda) dan in de eerste helft. In heel dit jaar rekent de onderneming op een positieve vrije kasstroom.