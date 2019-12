’Ik vind het belangrijk om het te hebben over wat nog wél kan’

Ceo Phill Robinson van Exact Software. Ⓒ FOTO EXACT

Op 17 oktober van dit jaar viel een zware last van de schouders van Phill Robinson. In een videoboodschap vertelde de 53-jarige topman van softwarebedrijf Exact die dag zijn personeel dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Zelf kreeg hij de diagnose twee jaar geleden, precies op de dag dat hij werd aangesteld als de nieuwe ceo. In 2020 gaat hij parttime werken.