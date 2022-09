Rabobank voorspelt inflatie van 3,4 procent in 2023

Dat voorspelt het economisch bureau van de Rabobank. „Wij denken niet dat we snel klaar zijn met de hoge inflatie”, zegt Rabo-econoom Hugo Erken. De bankeconoom gaat ervan uit dat de gemiddelde prijsstijging komend jaar uitkomt op 3,4 procent. Daarin is het effect van het prijsplafond voor energie al meegenomen. Het Centraal Planbureau rekent op een inflatie van 2,6 procent en moet het dempende effect van dat prijsplafond nog verwerken.

Volgens de bank zal de gemiddelde energierekening komend jaar uitkomen op circa 3000 euro. Daarin is ook verrekend dat de verlaging van de energiebelasting in 2023 geschrapt wordt. Zonder prijsplafond was de doorsnee energienota uitgekomen op 4600 euro per jaar. Vrijdag komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met inflatiecijfers voor de maand september.