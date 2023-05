Omzet SBM Offshore verzwakt, maar ’zicht op robuuste marge’

Over het eerste kwartaal kwam de omzet met $724 miljoen fors lager uit dan de $970 miljoen van vorig jaar. Dat meldt het concern donderdag voorbeurs. De verwachte omzet voor heel 2023 is met $2,9 miljard flink lager dan de $3,42 miljard waarop de markt had gerekend. De nettoschuld van het bedrijf is met 25% opgelopen tot $6,4 miljard.

Voor heel 2023 voorziet een het aangepast bedrijfsresultaat of ebitda van boven $1 milljard. Maar de analisten gepeild door persbureau Bloomberg rekenden op iets meer, een ebitda van $1,07 miljard.

In reactie zakte de koers bij opening bijna 4%.

Ceo Bruno Chabas wijst op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en het staartje van de problemen van de coronapandemie voor de verzwakte verwachtingen in zijn activiteiten wereldwijd.

Afname

Hij noemt de ebitda van het concern met een marktwaarde van $2,43 miljard voor de huidige portefeuille nog altijd ’robuust’, het concern zou ’op koers’ zijn.

De dienstverlener met ruim zevenduizend werknemers waarschuwde begin dit jaar dat de omzet in 2023 lager zou uitpakken na een sterk 2022 met toen een omzet van $4,9 miljard. SBM had bij het sluiten van 2022 een orderportefeuille met een omvang van $30,5 miljard.

SBM Offshore kreeg op 2 mei een tienjarig contract van met Esso Exploration & Production Guyana voor de exploitatie en het onderhoud van zogeheten floating production storage en offloading (FPSO)-schepen. Het contract voor de Liza Destiny, Liza Unity, Prosperity en One Guyana levert een omzet op van geschat $3 miljard.

Het Midkap-fonds noteert dit jaar ruim 8% lager, en blijft achter bij die index (-0,8%).