WOZ-waarde verlagen niet altijd gunstig

Daarvoor waarschuwt juridisch adviesbedrijf Vermogensmonitor. Zij vinden dat bezwaar maken tegen de WOZ-waarde te makkelijk wordt aangeraden, en dat risico’s niet altijd duidelijk genoeg zijn.

In veel gevallen is een hoge WOZ-waarde namelijk juist gunstig, omdat je in aanmerking kunt komen voor een lagere hypotheekrente.

Bekijk ook: Veel steun voor petitie tegen verhoging OZB

Daarentegen betaal je meer lokale belastingen en is het eigenwoningforfait hoger.

Risico-opslag

Een huiseigenaar die in 2004 met succes bezwaar maakte tegen zijn hoge WOZ-aanslag. Hij wist de geschatte waarde bijna te halveren. Na ongeveer een jaar kwam zijn hypotheekverstrekker daar ook achter, en legde hem een forse risico-opslag op.

Bij andere banken is het juist mogelijk om met de WOZ-beschikking in de hand een aanpassing van de tariefklasse te bedingen, wat voor flink lagere maandlasten kan zorgen.

De meeste hypotheekverstrekkers verlagen de rente niet automatisch als de woningwaarde ten opzichte van de hypotheek stijgt, door aflossen of het meer waard worden van de woning.