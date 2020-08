Uber scheurt achteruit op lager Wall Street

De Dow-Jonesindex stond na een kwartier handelen 0,3 procent lager op 27.301 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3345 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,1 procent omlaag tot 11.095 punten.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte bekend dat er in juni 1,8 miljoen banen zijn gekomen, wat meer is dan economen in doorsnee hadden verwacht. Daarmee is er sprake van verder herstel na de zware klap op de Amerikaanse arbeidsmarkt als gevolg van de coronapandemie. De werkloosheid in de VS ligt nu op een niveau van ruim 10 procent.

Dat Trump naast het Chinese ByteDance ook Tencent onder vuur te neemt, kan onder andere voor grote gamebedrijven gevolgen hebben. De beursgenoteerde makers van computerspellen Activision Blizzard en Electronic Arts, die veel samenwerken met Tencent, verloren in de eerste handelsminuten respectievelijk 2,9 procent en 0,8 procent.

Uber ging 4,8 procent onderuit na de bekendmaking van zijn kwartaalresultaten. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app had in de voorbije verslagperiode voor het eerst te maken met een gedaalde omzet en leed een nettoverlies.

Reisboekingsbedrijf Booking Holdings kwam ook met cijfers en kreeg door de coronacrisis een flinke klap. Het aantal boekingen bij het moederbedrijf van het Nederlandse Booking.com daalde met 87 procent. Het aandeel won 0,2 procent.

Biotechnoloog Biogen schoot bijna 11 procent omhoog. Alzheimermedicijn Aducanumab van het bedrijf wordt door de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA sneller beoordeeld.