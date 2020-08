Uitblijven coronasteun drukt op Wall Street

Uit het banenrapport bleek dat er 1,8 miljoen banen bij waren gekomen in juli. Dat was iets meer dan waar economen rekening mee hielden, maar wel veel minder dan het aantal banen dat er een maand eerder bij was gekomen. De werkloosheid bedraagt nu 10,2 procent.

Qua bedrijven stond Uber in de belangstelling. Het bedrijf achter de taxi-app zag de omzet voor het eerst afnemen. Door de corona-uitbraak zijn mensen meer thuis en gaan ze minder vaak met een Uber-taxi. Tegelijkertijd deed de maaltijdbezorgtak Uber Eats het goed en was voor een groter deel van de gehele omzet verantwoordelijk dan de taxidivisie.

Ook reisboekingsbedrijf Booking Holdings kreeg door de coronacrisis een flinke klap. Het moederbedrijf van het Nederlandse Booking.com zag het aantal boekingen van overnachtingen met 87 procent dalen en de omzet met 91 procent.

Goldman Sachs stelde zijn cijfers over het tweede kwartaal bij. De schikking die de bank trof met Maleisië over het 1MDB-schandaal ter waarde van 2,5 miljoen dollar werd nog in dat kwartaal in de boeken gezet. De nettowinst daalde daarom met 85 procent tot 373 miljoen dollar.

Biotechnoloog Biogen staat voor een hogere opening. Alzheimermedicijn Aducanumab wordt door de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA sneller beoordeeld.

Koopjeswebsite Groupon staat voor een flinke koerssprong. De cijfers van het bedrijf waren veel beter dan analisten hadden voorzien.

Techbedrijven staan weer in de belangstelling omdat president Donald Trump na TikTok ook de Chinese app WeChat wil verbieden. Microsoft is bezig de Amerikaanse tak van TikTok over te nemen.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag op een stand van 27.386,98 punten, 0,7 procent hoger dan een dag eerder. De breed samengestelde S&P 500 sloot met een plus van 0,6 procent tot 3349,16 punten en techbeurs Nasdaq dikte 1 procent aan tot opnieuw een recordstand van 11.108,07 punten.