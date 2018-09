Sterk eerste kwartaal voor Time Warner

De operationele winst, exclusief eenmalige posten, nam met 12 procent toe tot een recordniveau van 1,8 miljard dollar. De nettowinst lag met 970 miljoen dollar wel een kwart lager dan in het eerste kwartaal van 2014. Dat kwam evenwel door een forse eenmalige boekwinst die vorig jaar bij het resultaat kon worden opgeteld.

Met name sportuitzendingen brachten veel advertentieinkomsten in het laatje, hoewel de opbrengsten uit het buitenland gedrukt werden door de sterke dollar. Daarnaast had filmonderdeel Warner Bros met American Sniper een kaskraker in huis die wereldwijd meer dan een half miljard dollar opleverde.

Thuisbioscoop HBO kreeg er opnieuw abonnees bij, vooral in eigen land. De betaalzender, bekend van onder meer de hitserie Game of Thrones, droeg 1,4 miljard dollar bij aan de totale omzet van Time Warner, 4 procent meer dan een jaar eerder.