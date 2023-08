Duurder bier helpt brouwer Leffe en Budweiser aan meer omzet

In de VS daalden de opbrengsten in het tweede kwartaal wel met 10,5 procent. AB InBev raakte daar deze lente in opspraak vanwege een campagne voor het merk Bud Light, waarvoor werd samengewerkt met influencer en transgender persoon Dylan Mulvaney. Zij maakte in een onlinevideo reclame voor Bud Light. Conservatieve Amerikaanse opiniemakers riepen op het bier niet meer te kopen, waarna AB InBev de samenwerking met Mulvaney opzegde. Dat zette medestanders van de influencer aan tot een boycot van het bier, waarna de verkoop in de VS daalde.

In Europa werd ook minder bier verkocht, waarmee het concern de zwakkere economie en hoge inflatie lijkt te voelen in de resultaten. In een aantal regio's, zoals China en Zuid-Afrika, ging de bierverkoop wel omhoog. Het bierconcern boekte afgelopen kwartaal uiteindelijk een winst van 607 miljoen dollar. Dat is fors minder dan in 2022, toen AB InBev in dezelfde periode nog bijna 2 miljard dollar kon bijschrijven.