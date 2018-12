Apple is 'ondergewaardeerd en onbegrepen'

Het is niet voor het eerst dat de 79-jarige Icahn zich over Apple uitlaat. Volgens de activistische aandeelhouder zou het aandeel $203 waard moeten zijn, waarmee de waarde van Apple boven de $1 biljoen uit zou komen. Vandaag schommelde een prijs van een aandeel rond de $133.

Icahn voert een campagne tegen het technologiebedrijf in de hoop dat er meer geld naar de aandeelhouders vloeit via aandelen-inkoopprogramma’s en dividenden.

Dividendrecord

Toch heeft de illustere investeerder weinig te klagen. Gisteravond maakte Apple de kwartaalcijfers bekend, waarbij het dividend 10,6% verhoogd werd naar $2,08 per aandeel. Daarmee is het technologiebedrijf de grootste dividendbetaler van de S&P500. Dat blijkt uit data, samengesteld door persbureau Bloomberg.

In totaal geeft Apple jaarlijks $12,1 miljard terug in de vorm van dividend. Daarmee haalt het Exxon Mobil in, dat $11,6 miljard aan dividend uitkeert. Apple gaat ook nog eens voor $140 miljard aan eigen aandelen inkopen.