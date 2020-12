AEX in herstel na stevige klap

De AEX staat na tien minuten handel 0,7% hoger op 613,6 punten. De AMX stijgt 0,7% naar 924,5 punten.

De overige Europese beurzen laten ook herstel zien.

De indexfutures wijzen op licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Maandag sloten de graadmeters per saldo licht lager.

De stemming in Azië was vanochtend bedrukt. De Japanse Nikkei-index sloot 1% lager.

Met de instemming door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat komt er in de VS definitief een coronasteunpakket ter waarde van $900 miljard. Het Congres stemde ook in met de overheidsbegroting tot september 2021, waardoor een dreigende 'shutdown' van de overheidsdiensten is voorkomen.

De zorgen bij beleggers over de de nieuwe virusvariant namen iets af. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie besmet iemand die deze oploopt gemiddeld 1,5 personen. Voor eerdere varianten was dat 1,1. Een opsteker is dat de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron het eens zijn geworden over maatregelen om de Franse grens woensdag eer te openen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat ING bovenaan met een vooruitgang van 1,8%. Betalingsverwerker Adyen en chipmachinefabrikant ASML klimmen 1,6%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos verliest nog eens 0,5%.

Smallcap Sif wint 3,7%, na het binnenhalen van een grote opdracht voor een windmolenproject voor de kust van Nederland. De funderingsspecialist meldt daarnaast een ingenieursbureau over te nemen van scheepsbouwer Royal IHC.

Zakenbank NIBC klimt 0,3%. Aandeelhouders met een belang van ruim 96% hebben ingestemd met het overnamebod van €7 per aandeel door vermogensbeheerder Blackrock.

Fastned heeft zijn eerste Zwitserse laadstation geopend en stijgt op de lokale markt 6%.