Belegger ziet het weer zonniger in

De AEX staat om vijf voor elf 1,1% hoger op 616 punten. Maandag was de belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter nog 2,5% weggegleden. De AMX stijgt 0,7% naar 923,9 punten.

De overige Europese beurzen laten ook herstel zien. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 0,4%, 1,3% en 1,2%.

De indexfutures wijzen op een vlakke tot licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Maandag sloten de graadmeters per saldo licht lager.

De stemming in Azië was vanochtend bedrukt. De Japanse Nikkei-index sloot 1% lager.

Met de instemming door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat komt er in de VS definitief een coronasteunpakket ter waarde van $900 miljard. Het Congres stemde ook in met de overheidsbegroting tot september 2021, waardoor een dreigende shutdown van de overheidsdiensten is voorkomen.

De zorgen bij beleggers over de de nieuwe virusvariant nemen iets af. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie besmet iemand die deze oploopt gemiddeld 1,5 personen. Voor eerdere varianten was dat 1,1. Een opsteker is dat de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron het eens zijn geworden over maatregelen om de Franse grens woensdag weer te openen.

Een iets sterker dan verwachte daling van het consumentenvertrouwen in Duitsland zorgt ook niet voor ongerustheid bij beleggers.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 3,5% bovenaan. Maandag ging het winkelvastgoedfonds onderuit, in reactie op de lockdown in het VK en de reisbeperkingen.

De financiële instellingen zijn ook in trek. ING, ABN Amro en Aegon winnen respectievelijk 2,3%, 2% en 1,9%. Betalingsverwerker Adyen klimt nog eens 1,7% en krijgt de €2000 in zicht.

Galapagos daalt 1% en staat daarmee nagenoeg op het laagste niveau sinds maart vorig jaar, vooral door teleurstelling dat zijn reumamedicijn niet in de VS op de markt komt.

Bij de middelgrote fondsen gaat Air France KLM met een plus van 4,5% aan kop. KLM-topman Pieter Elbers noemt het in een uitgebreid interview met De Telegraaf heel frustrerend dat de luchtvaartmaatschappij nu belemmerd wordt door het vliegverbod van en naar het VK.

Maritiem dienstverlener Boskalis pakt er 2,2% bij.

Pharming verliest door winstnemingen 2,9%. De biofarmaceut was in de afgelopen paar weken hard omhoog gegaan, doordat waarschijnlijk vanmiddag de gang naar de Nasdaq wordt gemaakt.

Smallcap Sif wint 5%, na het binnenhalen van een grote opdracht voor een windmolenproject voor de kust van Nederland. De funderingsspecialist meldt daarnaast een ingenieursbureau over te nemen van scheepsbouwer Royal IHC.

Zakenbank NIBC klimt 0,3%. Aandeelhouders hebben een belang van ruim 96% aangemeld bij vermogensbeheerder Blackrock, die deze voor €7 per aandeel overneemt.

Fastned heeft zijn eerste Zwitserse laadstation geopend en stijgt op de lokale markt 6%.

