Gifbeker Galapagos nog niet leeg; Arcelor stut AEX

De AEX staat rond kwart voor vier 0,9% hoger op 616 punten. Maandag was de belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter nog 2,5% weggegleden. De AMX stijgt 0,8% naar 924,7 punten.

De overige Europese beurzen laten ook nog steeds herstel zien. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 0,4%, 1,3% en 1,2%.

De zorgen bij beleggers over de de nieuwe virusvariant nemen iets af. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie besmet iemand die deze oploopt gemiddeld 1,5 personen. Voor eerdere varianten was dat 1,1. Een opsteker is dat de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron het eens zijn geworden over maatregelen om de Franse grens woensdag weer te openen.

Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, was er maandag een schrikreactie bij beleggers vanwege de vrees dat de nieuwe variant van het coronavirus mogelijk een langere en zwaardere lockdown in de hand zou werken en een economische vertraging zou veroorzaken. „Onderliggend is het sentiment door de stuwmeer aan geld echter nog steeds positief, waardoor elke dip wordt aangegegrepen om weer te kopen.”

Het nieuws dat de Europese Unie het voorstel van de Britten over de visserij heeft verworpen, maakt ook weinig indruk. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capaital Management, benadrukt dat ondanks de afwijzing er toch nog steeds zicht is om vlak voor deadline van eind dit jaar nog een akkoord te sluiten. Hij wijst er op dat de meeste bedrijven in de afgelopen jaren zich al hebben ingesteld op het Britse vertrek ook als er geen Brexit-deal zou komen. „Het is vooral de transportsector die het zwaar te verduren krijgt.”

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn hand heeft overspeeld doordat hij eerder nog hamerde op het belang om ook weer soeverniteit te krijgen over het eigen water, stelt Van de Groep. „Het lijkt er op dat Johnson een tik op zijn vingers heeft gekregen van Macron. Door de andere grote gebeurtenissen dit jaar is de Brexit echter niet zo dominant meer voor beleggers.”

Schutte gaat er van uit dat er richting het nieuwe jaar er nog weinig vuurwerk zal komen op de aandelenmarkten. „De handelsvolumes zijn al het afnemen. Er staat buiten de Brexit nog weinig belangrijks meer op de agenda. Het vooruitzicht dat de centrale banken geen gas terug gaan nemen in het stimuleren van de economie blijft positief voor aandelen. Mogelijk zit er voor cyclische aandelen, zoals ArcelorMittal, nog meer in het vat. Verder is het wachten op de jaarcijfers die de volatiliteit in het eerste kwartaal in beweging kunnen gaan zetten.”

Van de Groep voorziet dat de AEX voorlopig zijwaarts gaat bewegen. „Het is nog onduidelijk hoe hard de economie in het vierde kwartaal gaat stilvallen door de nieuwe lockdowns en welke impact dat geeft op de resultaten van bedrijven. De trends zoals het massaal overstappen naar online betalen gaat volgend jaar gewoon door.”

Unibal topper

Bij de Nederlandse hoofdfondsen prijkt Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 2,9% nog steeds bovenaan. Maandag ging het winkelvastgoedfonds nog onderuit, in reactie op de lockdown in het VK en de reisbeperkingen.

ArcelorMittal komt in de middag bovendrijven. Het staalfonds krijgt er 2,5% bij.

De financiële instellingen zijn ook in trek in navolging van het verbeterde sentiment onder Amerikaanse branchegenoten nadat de Federal Reserve de regels voor het inkopen van eigen aandelen heeft versoepeld. ING, ABN Amro en Aegon winnen tot 2%. Betalingsverwerker Adyen klimt nog eens 1,7% en krijgt de €2000 in zicht.

Shell is nipt in herstel na de dreun op maandag in reactie op een winstwaarschuwing. Van de Groep benadrukt dat op korte termijn de oliereus het mogelijk nog moeilijk gaat krijgen gelet op de verzwakking van de olieprijs en aangescherpte lockdowns.

Galapagos daalt 1% en staat daarmee nagenoeg op het laagste niveau sinds maart vorig jaar, vooral door teleurstelling dat zijn reumamedicijn niet in de VS op de markt komt.

Prosus behoort ook tot de schaarse verliezers met een min van 1,5%.

KLM hoogvlieger

Bij de middelgrote fondsen gaat Air France KLM met een plus van 7% riant aan kop. KLM-topman Pieter Elbers noemt het in een uitgebreid interview met De Telegraaf heel frustrerend dat de luchtvaartmaatschappij nu belemmerd wordt door het vliegverbod van en naar het VK.

Pharming verliest door winstnemingen 1,2%. De biofarmaceut was in de afgelopen paar weken hard omhoog gegaan, doordat waarschijnlijk vanmiddag de gang naar de Nasdaq wordt gemaakt.

Smallcap Sif schiet 7,8% omhoog, na het binnenhalen van een grote opdracht voor een windmolenproject voor de kust van Nederland. De funderingsspecialist meldt daarnaast een ingenieursbureau over te nemen van scheepsbouwer Royal IHC.

