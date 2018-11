'Britse overheid zal overname van BP blokkeren'

Dat schrijft de Financial Times op basis van anonieme bronnen. Downing Street heeft weliswaar weinig officiële middelen een bod te blokkeren, maar de regering zou van plan zijn zoveel kabaal te maken tegen een overname dat potentiële kopers zullen afhaken.

Ook een eventuele overname door het Brits-Nederlandse Shell is volgens de krant geen optie, omdat de Britse regering erg veel waarde zou hechten aan het voortbestaan van twee grote Britse olieproducenten. Helemaal Brits is BP overigens net zo min als Shell: het bedrijf fuseerde in 1998 met de American Oil Company (Amoco).

Olieprijs

De overnamecarrousel in de olie-industrie is goed op gang gekomen door de sterk gedaalde olieprijs. Daardoor staat de winstgevendheid in de sector onder druk. BP heeft sowieso al weinig vet op de botten, doordat het bedrijf verwikkeld is in talloze claims als gevolg van de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Mede daardoor noemen analisten BP al enige tijd een overnameprooi. Onder andere ExxonMobil en Shell werden genoemd als potentiële kopers.

Een overname door die laatste partij werd begin deze maand al een stuk onwaarschijnlijker. Toen legde Shell maar liefst $70 miljard neer voor de BG Group, een voormalig Brits staatsbedrijf dat volgens Shell aantrekkelijke gas- en diepzee-activiteiten heeft.